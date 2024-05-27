- Gündem

"Güven endeksi hizmet sektöründe aynı"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında güven endeksinin hizmet sektöründe aynı kaldığını, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yüzde 3,3 ile yüzde 0,3 oranlarında azaldığını açıkladı.

"Güven endeksi hizmet sektöründe aynı" mask
Büyütmek için resme tıklayın

TÜİK, Mayıs 2024 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre, hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 oranında azalıp 111,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,3 oranında azalarak 88,3 değerini aldı.

# TÜİK, hizmet, güven indeksi, Mayıs, bir, aldı

27 May 2024 - 10:28 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL