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Küçük çocuğa mermi isabet etti

İstanbul, Sultanbeyli'de caddede ilerleyen düğün konvoyundan havaya ateş açıldı.

Küçük çocuğa mermi isabet etti
Küçük çocuğa mermi isabet etti
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İstanbul Sultanbeyli'de meydana gelen olayda, 13 yaşındaki Semih A. fırından simit aldıktan sonra evine gitmek üzere caddede yürümeye başladı. Bu sırada yolda ilerleyen düğün konvoyundan havaya ateş açıldı. Tabancadan çıkan yorgun mermi Semih A.‘nın koluna isabet ederek çocuğun yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Haberi alan Semih A.'nın anne ve babası da olay yerine geldi. Kolundan yaralanan aSemih A. ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Diğer yandan park halindeki 1 aracın üzerinde de 2 adet mermi çekirdeği bulundu.

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27 May 2024 - 10:26 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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