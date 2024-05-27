Küçük çocuğa mermi isabet etti

İstanbul Sultanbeyli'de meydana gelen olayda, 13 yaşındaki Semih A. fırından simit aldıktan sonra evine gitmek üzere caddede yürümeye başladı. Bu sırada yolda ilerleyen düğün konvoyundan havaya ateş açıldı. Tabancadan çıkan yorgun mermi Semih A.‘nın koluna isabet ederek çocuğun yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Haberi alan Semih A.'nın anne ve babası da olay yerine geldi. Kolundan yaralanan aSemih A. ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Diğer yandan park halindeki 1 aracın üzerinde de 2 adet mermi çekirdeği bulundu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.