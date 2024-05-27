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Yaz dönemi kursları başlıyor!

ABB, sosyal medyadan Yaz dönemi kurslarının başladığını duyurdu.

Yaz dönemi kursları başlıyor! mask

Ankara Büyükşehir Belediyesi X'ten Belmek Yaz dönemi kurslarının başladığını duyurdu.

ABB;

BELMEK Yaz Dönemi kurslarımız başlıyor. El emeği, göz nuru eserler üretmek için tüm başkentli kadınları kurslarımıza bekliyoruz. Kayıt Tarihleri: 27 Mayıs - 3 Haziran

Online kayıt: https://belmek.ankara.bel.tr/

# ABB, BELMEK, Kurs, yaz dönemi, Mansur Yavaş, Ankara, x, Sosyal Medya, Mayıs

27 May 2024 - 10:18 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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