Küçük yazarlar kitaplarını imzaladı

Erzurum'da özel bir okulda öğrencilerin okuma-yazma bilincini geliştirmek ve edebiyata ilgilerini arttırmak için 'Çocuk Akademisi ve Yazarlık' dersi uygulamaya kondu. Taner Özdemir'in öğretmenliğini yaptığı 'Çocuk Akademisi ve Yazarlık' dersine 5 ve 6'ncı sınıflardan öğrenciler katıldı. Çocukların sadece akademik bilgi değil düşündüklerini yazıya dönüştürebilme yeteneğini de geliştirdikleri derse ilgi fazla oldu. Eğitim-öğretim sezonu boyunca yazarlık konusunda bilgiler alan çocuklar, öğretmenleri Taner Özdemir'in de teşvikiyle şiir, hikaye ve gezi türünde çeşitli kitaplar yazdı. Özdemir, yaşları 10-12 arasında değişen öğrencilerin kitapları için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ISBN numarası aldı.

KİTAPLARINI İMZALADILAR

Uluslararası Standart Kitap Numarasını (ISBN) alan çocuk yazarlar için bir alış-veriş merkezinde kitap fuarı ve imza günü düzenlendi. Velilerin büyük ilgi gösterdiği imza günü için çocuk yazarlar büyük bir titizlikle hazırlandı. Alışveriş merkezinin fuaye alanına kurulan masalara kitaplarını yerleştiren çocuklar, heyecanla törenin başlamasını bekledi. Çocuk Akademisi ve Yazarlık dersi öğretmeni Taner Özdemir ve Türk Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Murat Ertaş'ın konuşmalarının ardından çocuk yazarlar kitaplarını imzalamaya başladı. Başta veliler olmak üzere imza gününe katılan davetliler, ücretlerini ödedikleri kitabı yazarına imzalatarak sohbet etti. Oldukça keyifli geçen imza gününde hem yazarlar hem de aileleri mutlu oldu.

İmza günüyle unutulmaz bir anı yaşadıklarını belirten çocuk yazarlardan Ahzen Zümre Paylan (10), “Okula geldiğimde kitap yazmaya başladık. Çok mutlu oldum. Bu konuda bir deneyim kazanmış olduk. 'Gizemli Hikayelerim' adlı kitabımda kuzenlerimle yaşadıkları maceralarım yer alıyor. Umarım okuyanlar beğenir" dedi.

Kitabında 1'inci Dünya Savaşını yazdığını anlatan Mehmet Emin Özkaya, konuyla ilgili kaynaklardan yararlandığını söyledi.

ÇOCUK YAZAR SAYISI 260'A ULAŞTI

Çocuk Akademisi ve Yazarlık dersini çocuklara akademik bilginin yanında düşündüklerini yazıya dökebilme, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla uyguladıklarını belirten öğretmen Taner Özdemir, yaklaşık 5 yıl önce başladıkları dersle çocuk yazar sayısının 260'a ulaştığını bildirdi. 2023-2024 eğitim öğretim sezonunda 160 öğrencinin derse katılarak kitap yazdığını ifade eden Özdemir, “Çocuklarımız yaklaşık bir yıldır okudu düşündü ve kaleme alıp yazıya döktüler. Kitaplarını çıkardılar. Bizim uzun zamandan beri beklediğimiz bir etkinlikti. Çocuk akademisi ve yazarlık dersi projesinin ürünlerini almaya başladık. Bugün itibariyle Erzurum'da 260 yazarımız var. 10-12 yaş arasında değişen çocuk yazarımızın sayısı 260'a ulaştı. Bizde bu yıl kitap yazan 160 öğrencimiz için kitap fuarı ve imza günü etkinliği düzenledik. Velilerimiz burada, çocuklarımız kitaplarını imzalıyor. Önümüzdeki yıllarda da bu etkinliği devam ettirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.