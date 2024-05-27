Yakışıklı oyuncu için birbirlerini ezdiler

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit, sık sık Ortadoğu'daki hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.
Bir markanın tanıtımı için Bangladeş'e giden Burak Özçivit, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. İzdiham nedeniyle polisler güvenlik duvarı oluştururken, hayranlar da Özçivit'le fotoğraf çektirmek için adeta birbirini ezdi. Hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle araçla ilerleyemeyen oyuncu, bir ara cama çıkarak hayranlarına selam verdi. Burak Özçivit, daha önce gittiği Pakistan'da da benzer bir izdihamla karşılaşmıştı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.