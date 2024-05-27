Yakışıklı oyuncu için birbirlerini ezdiler

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit, sık sık Ortadoğu'daki hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Bir markanın tanıtımı için Bangladeş'e giden Burak Özçivit, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. İzdiham nedeniyle polisler güvenlik duvarı oluştururken, hayranlar da Özçivit'le fotoğraf çektirmek için adeta birbirini ezdi. Hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle araçla ilerleyemeyen oyuncu, bir ara cama çıkarak hayranlarına selam verdi. Burak Özçivit, daha önce gittiği Pakistan'da da benzer bir izdihamla karşılaşmıştı.