Afyonkarahisar'da bayram yoğunluğu

Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinde her hafta sonu kurulan hayvan pazarında bu hafta Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk başladı. Çevre il, ilçe ve köylerden gelen satıcı ve alıcıların buluştuğu hayvan pazarında büyükbaş hayvanlar 60 bin lira ile 150 bin lira arası, küçükbaşlar ise 10 bin lira ile 25 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Pazarda büyükbaş hayvan satışlarında yoğunluk yaşanırken, küçükbaş hayvanlardaki durgunluğun ise bayram yaklaştığında yoğunlaşması bekleniyor. Kurbanlık almaya gelen Ahmet Doğan, "Büyükbaşlar 60 bin liradan 130 bin liraya kadar satılıyor. Hayvanın kilosuna göre fiyatlar da değişiyor. 300 kilogram olan hayvanlar 120 ile 130 bin lira arası değişiyor" dedi.Küçükbaş kurbanlık satışı yapan Yunus Vurankaya, "Küçükbaş hayvanları 13 ila 14 bin liraya satıyoruz. Pazardaki yoğunluk şu an iyi. Pazarda hayvan da alıcı da var" diye konuştu. Bir başka hayvan yetiştiricisi Gökhan Oğuz da "Kuyruklu koyunları 13 ile 15 bin lira arası, biraz büyükleri 15 bin ile 18 bin lira arası veriyoruz. Büyükbaş satışları biraz hızlı. Küçükbaşlarda insanlar son günleri, arifeyi bekliyor. Büyükbaş son günlere kalmaz, biter ama parası da çok pahalı" dedi.