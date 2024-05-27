Bakan Fidan’ın Brüksel temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere gittiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani ile bir araya geldi.
Bakan Fidan ayrıca, toplantı kapsamında Uluslararası Partnerler Toplantısı'na, ardından da Norveç ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının eş-başkanlığında düzenlenen toplantılara katıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.