Bakan Fidan’ın Brüksel temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere gittiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani ile bir araya geldi.

Bakan Fidan ayrıca, toplantı kapsamında Uluslararası Partnerler Toplantısı'na, ardından da Norveç ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının eş-başkanlığında düzenlenen toplantılara katıldı.