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Esenler'de dairenin duvarı yıkıldı

İstanbul Esenler'de binanın önündeki rögarda patlama meydana geldi. Patlamada herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, binanın giriş katındaki dairenin duvarı yıkıldı.

Esenler'de dairenin duvarı yıkıldı
Esenler'de dairenin duvarı yıkıldı
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İstanbul Esenler Semerkand Caddesi'nde yaşanırken, edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 4 katlı binanın önünden geçen rögarda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sırasında binanın giriş katındaki dairenin duvarı hasar gördü. Patlama sesi ile uyanan mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de patlamanın meydana geldiği yerde ve duvarı yıkılan dairede detaylı inceleme yaptı. Olay yerine gelen İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı çevredeki gazı ve elektriği kesti. İGDAŞ ekipleri rögarda ölçüm yaptı.

"PANİKLE HERKES DIŞARI ÇIKTI"

Mahalle sakini Engin Esin, "Tam saat 05.10 geçiyordu. Bir ses duyduk, aracın ön tarafında dumanlar yükseliyordu. Hemen panikle herkes dışarı attı kendini. Basınçla bizim binanın camları kırıldı. Patlamanın rögarın içinde olduğunu tahmin ediyoruz, duvar çöktü. Elektrik ya da doğalgaz patlaması olabilir diye düşünüyoruz. Herhangi bir ölü yaralı yok. Zaten bugün alt tarafa kiracı gelmişti, üst tarafta da kimse yok" dedi.

İtfaiye, İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri patlamanın sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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27 May 2024 - 09:41 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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