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Edirne Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutladı

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu Trakya'daki taraflarlar tarafından coşkuyla kutladı.

Edirne Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutladı
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Edirne'de, sarı-kırmızılı taraftarlar, Trakya Üniversitesi'nin Ayşekadın Kampüsü önünde toplandı. Burada meşaleler yakıp, marşlar söyleyen taraftarlar araçlarıyla kente merkezinde tur attı. Taraftarlar, kutlamalarına Atatürk Anıtı önünde toplanarak sürdürdü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kırklareli ve ilçelerde de şampiyonluk kutlamaları yaptı.

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27 May 2024 - 09:23 DHA Edirne- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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