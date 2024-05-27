Edirne Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutladı

Edirne'de, sarı-kırmızılı taraftarlar, Trakya Üniversitesi'nin Ayşekadın Kampüsü önünde toplandı. Burada meşaleler yakıp, marşlar söyleyen taraftarlar araçlarıyla kente merkezinde tur attı. Taraftarlar, kutlamalarına Atatürk Anıtı önünde toplanarak sürdürdü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kırklareli ve ilçelerde de şampiyonluk kutlamaları yaptı.