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Adana'da İsrail'i protesto ettiler

Adana'da ABD Konsolosluğu önünde toplanan Gazze'ye Destek Platformu üyeleri, kara yolunu trafiğe kapatarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Adana'da İsrail'i protesto ettiler mask
Adana'da İsrail'i protesto ettiler
Adana'da İsrail'i protesto ettiler
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Adana'da gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesindeki ABD Konsolosluğu önüne gelen Gazze'ye Destek Platformu üyeleri, Filistin'e saldırılarını sürdüren İsrail aleyhine sloganlar attı. Grup, daha sonra konsolosluğun önünden geçen D-400 Karayolu'nu trafiğe kapattı. Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede trafik akışı, alternatif yollara aktarıldı. Grup, sabah saatlerinde de konsolosluk önündeki eylemine polisin güvenlik tedbirleri altında devam ediyor.

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27 May 2024 - 09:09 DHA Adana- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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