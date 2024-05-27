Adana'da İsrail'i protesto ettiler

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Adana'da gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesindeki ABD Konsolosluğu önüne gelen Gazze'ye Destek Platformu üyeleri, Filistin'e saldırılarını sürdüren İsrail aleyhine sloganlar attı. Grup, daha sonra konsolosluğun önünden geçen D-400 Karayolu'nu trafiğe kapattı. Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede trafik akışı, alternatif yollara aktarıldı. Grup, sabah saatlerinde de konsolosluk önündeki eylemine polisin güvenlik tedbirleri altında devam ediyor.