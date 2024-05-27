Çankırı'da suç örgütüne operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Çankırı merkezli Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya'da 'Mahzen-49' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Tehdit', 'Korkutma ve zorla para alma amaçlı iş yeri kurşunlama', ' Uyuşturucu madde ticareti' ve ' Silah ticareti' suçlarını işleyen organize suç örgütünün ele başı Durmuş Görmez ile beraber toplam 30 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 15 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, çok sayıda senet ve para ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" dedi.