Üsküdar'da 10 kişi tutuklandı

Üsküdar, Ünalan Mahallesinde geçtiğimiz 23 Mayıs Perşembe günü saat 20.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklar arasında yaşanan kavga nedeniyle aralarında husumet doğan iki aile üyeleri, barışmak için sokak üzerindeki kahvehanede bir araya geldi. Barışma görüşmeleri sürerken, iki aile üyeleri arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Caddeye de taşan çatışmada, 3 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayın ardından yapılan çalışmalarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüphelilerinden 10’u tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.