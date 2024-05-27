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Üsküdar'da 10 kişi tutuklandı

Üsküdarda, barışmak üzere kahvehanede bir araya gelen husumetli iki aile arasında yaşanan ve 3 kişinin ölümü 5 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan çatışmayla ilgili 10 şüpheli tutuklandı.

Üsküdar'da 10 kişi tutuklandı mask

Üsküdar, Ünalan Mahallesinde geçtiğimiz 23 Mayıs Perşembe günü saat 20.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklar arasında yaşanan kavga nedeniyle aralarında husumet doğan iki aile üyeleri, barışmak için sokak üzerindeki kahvehanede bir araya geldi. Barışma görüşmeleri sürerken, iki aile üyeleri arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Caddeye de taşan çatışmada, 3 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından yapılan çalışmalarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüphelilerinden 10’u tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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27 May 2024 - 08:58 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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