Çanakkale Boğazı'nda gemi arıza yaptı

Yunanistan’dan Kocaeli’ye giden, 83 metre uzunluğunda Panama bayraklı, ‘Anastasia’ isimli genel kargo gemisi, sabaha karşı Çanakkale Boğazı'nda Kepez önlerinde makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne Türkeli römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman’a demirletildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.