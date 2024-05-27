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Çanakkale Boğazı'nda gemi arıza yaptı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Panama bayraklı genel kargo gemisi, römorkörler eşliğinde Karanlık Liman’a demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda gemi arıza yaptı mask

Yunanistan’dan Kocaeli’ye giden, 83 metre uzunluğunda Panama bayraklı, ‘Anastasia’ isimli genel kargo gemisi, sabaha karşı Çanakkale Boğazı'nda Kepez önlerinde makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne Türkeli römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman’a demirletildi.

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27 May 2024 - 08:33 DHA Çanakkale- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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