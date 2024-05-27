Yenimahalle’de mikrofon gençlerde

Sinan Bengier Tiyatro Salonu’nda düzenlenen “Mikrofon Gençlerimizde” adlı YENİMEK Gençlik Korosu Konseri’nde, kursiyerleri arkadaşları ve aileleri de yalnız bırakmadı.

Büyük beğeni topladı

Performanslarıyla usta sanatçılara taş çıkartan kursiyerler, piyanoda solo gitarda ise koro olarak çaldıkları parçalarla büyük beğeni topladı. Birbirinden hit parçaları salonu dolduran katılımcılar için çalan gençler, 100.Yıl Marşı Olan Parla ile de final yaptı.

Heyecanlı olduklarını dile getiren gençler, “Kimimiz gitar kimimiz piyano çalmak istiyorduk. Bu olanağı bize Yenimahalle Belediyesi YENİMEK ile sağladı. Kurs Öğretmenlerimiz bizlere emek verdiler, hepimizle tek tek ilgilendiler. Biz de bu sayede kendimizi bu alanda geliştirebildik. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve YENİMEK öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.