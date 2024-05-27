"Hatay'ı el birliğiyle ayağa kaldıracağız"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Hataydaydı. 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından kurulan grup, farklı uzmanlıklardan oluşan heyetlerle çalışmalarını yürütürken, bu çalışma grubunda; Türkiye’nin önemli şehir bölge plancıları, hukukçuları ve denetçileri de yer almaktadır. Geçen sene de Hatay’a görevlendirilen ekibin içerisinde yer aldığını belirten CHP’li Kış, Mersin’in 6 Şubat Depremlerine en yakından tanık olan kent olduğunu, tüm acılara ortak olduklarını ifade etti.

Geçen sene ki Hatay ziyaretinin ardından parti olarak rapor hazırladıklarını anlatan Kış, 31 Mart Yerel Seçilerinin ardından da Hatay’a gittiğini ifade etti. Depremlerin ardından başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer olmak üzere, tüm CHP’li Belediyelerin depremzedelere kucak açtığını vurgulayan Kış, CHP “Hatay’a Sahip Çıkıyoruz Çalışma Grubu” olarak da önceliklerinin Hataylıların sorunlarına çözüm bulmak olduğunu belirtti.

23-24 Mayıs tarihlerinde Hatay’da çeşitli temaslarda bulunan heyet, öncelikle CHP Hatay İl Başkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirerek depremzedeler ve bölge sorunları üzerine bilgi aldı.

Heyet başkanı MYK üyesi İzmir Milletvekili Murat Bakan ve beraberindeki milletvekili heyeti iki günlük ziyaret kapsamında bölgede sivil toplum kuruluşları, depremzedeler, hukukçularla bir araya geldi.

Seçim öncesi hükümet tarafından hizmet getirmemekle tehdit edilen Hatay için tüm imkanları seferber edeceklerini vurgulayan Kış, yaptıkları incelemeler sonucu iktidar tarafından verilen sözlerin tutulmadığını bildirdi. Konut sıkıntısının, ekonomik sıkıntıların, sağlık sorunlarının, eğitim gibi sorunların hala devam ettiğini ileten Kış, deprem sonrası çözüm bekleyen tüm sıkıntıların artarak çıkılmaz bir hale dönüştüğünü söyledi.

CHP’li Kış, rezerv alan uygulamaları başta olmak üzere, her türlü toplumsal mağduriyet ve şikayeti dinlemek, deprem sonrasında devam eden hak ihlalleri ve çözüm önerilerini hızlıca derleyeceklerini belirtti. Hatay’da mimar, mühendis ve şehir plancıları ile de görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Kış şunları söyledi: “Biz Hatay’ın yeniden inşa sürecinde müzakerelerin halkla birlikte yapılması gerektiğine inanıyoruz. Ranta ve talana izin verilmemelidir.

Tümüyle yıkılmış mahallelerde rezerv alan sürecinin nasıl işleyeceği, konutların ne zaman teslim edileceği, rezerv alan sonrası kaç konut teslim edileceği, bu konutların kimlere hangi koşullarda teslim edileceği, daha önce kirada olanların haklarının korunup korunmayacağı gibi soruların cevaplanıp sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi beklenmektedir. Hataylı depremzedeler ‘1 yıl içinde konutlarınız hazır’ diyen iktidartarafından şu anda riskli alan, rezerv alan, yerinde dönüşüm tartışmalarıyla oyalanmaktadır”.