Aski'de dijital dönüşüm başlıyor

ASKİ Genel Müdürlüğü, 2 buçuk milyonu aşan abonesine en iyi hizmeti vermek için yeni teknoloji sistemlerini devreye alma çalışmalarını sürdürüyor. USTDA’dan 700 bin dolar hibe alan ASKİ, 2 ABD ve 1 Türk firması ile sözleşme imzalayarak ASKİ’nin dijital dönüşümü için düğmeye bastı.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay ile Nobel Systems Proje Yöneticisi Michael Samuel’in imzalarını attığı sözleşme kapsamında; ASKİ’nin SCADA Sistemi, abone veri tabanı, bilgi işlem veri güvenliği ve Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısının geliştirilerek çağdaş hale getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca şebekedeki su kayıplarının önlenebilmesi için de gerekli çalışmalar yapılacak. Proje çerçevesinde hazırlanacak raporlar, ASKİ tarafından onaylanacak.

YASA DIŞI TÜKETİM DAHA KOLAY TESPİT EDİLECEK

İmza töreninde konuşan ASKİ Genel Müdürü Akçay, kurumun 30 yılı aşkın süre önce kurulan bilişim altyapısının günümüz koşullarına uyum sağlaması için yenileneceğini belirtti. Akçay, “Söz konusu yenilikler ile daha etkin bir su ve atık su işletmesi sağlanacak. Abone veri tabanının yenilenmesi yasa dışı tüketimin tespitini kolaylaştıracak. Ayrıca pompa istasyonlarında işletme optimizasyonu ile daha az enerji tüketmenin yolları da araştırılacak” dedi. Akçay, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu konuda USTDA ile bir senedir devam eden görüşmelerimiz nihayet imza aşamasına geldi. Firmadan beklentimiz mümkün olan en kısa sürede bu projeyi tamamlaması. Yapılacak işlerin her biri bizim için oldukça önemli. Buradan çıkacak sonuçlar ASKİ’nin önümüzdeki dönemine oldukça katkı sağlayacak. Onun için de kaybedecek vaktimiz yok.”

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YILSONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Nobel Systems Proje Yöneticisi Michael Samuel de, “Bu önemli projeye dâhil olmaktan dolayı memnunuz. Şirketimiz dünyanın çeşitli yerlerindeki su idarelerinde dijital dönüşüm gerçekleştirmiş bir şirket. En son Özbekistan'da USTDA hibesi ile başarılı bir proje gerçekleştirdik. Yerel ortağımız KvM Mühendislik ile birlikte yılsonuna kadar ASKİ'nin dijital dönüşüm projesini başarıyla gerçekleştireceğimize inancımız tam” diye konuştu.

USTDA hibesine ilişkin 7 Nisan 2023’te ASKİ bünyesinde Yönetim Kurulu kararı alındı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 Mayıs 2023 tarihli oturumunda görüşülen konu, belediye meclisinden oy birliği ile geçti.

2014 ÖNCESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VERİLERİ YOK

Proje kapsamında özellikle SCADA Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi’nin yenilenmesi büyük önem taşıyor. ASKİ’nin bugüne kadar yaptığı tüm imalatların kayıtlı olması gereken Coğrafi Bilgi Sistemi’nde birçok ilçede 2014 öncesine ilişkin veriler (imalatların koordinatları, ne zaman yapıldığı, malzemenin niteliği bilgisi) yer almıyor. 2014 sonrası büyükşehir sistemine dâhil edilen birçok ilçede mevcut altyapının yüzde 90’lık kısmı kayıtta yer almıyor.

ŞEHİR ŞEBEKE SUYUNA TEK MERKEZDEN KONTROL

Acilen geliştirilmesi gereken SCADA Sistemi ise Başkentin şehir şebeke suyunun tek merkezden kontrolünü sağlıyor. 24 saat izlenen SCADA Sistemi, Ankara genelinde farklı yerlerde bulunan; tüm su depoları, su pompa istasyonları, ölçüm noktaları, arıtma tesisleri, su dağıtım şebekesi ve yardımcı işlerde kullanılan bütün yan tesisleri kapsıyor. Dağınık bir şekilde bulunan birimlerden veri akışı, kurulan haberleşme sistemi ile SCADA Ana Kontrol Merkezi’nde toplanıyor ve tüm birimler buradan yönetiliyor. Tüm ekipmanlara merkezden müdahale edilebiliyor. Böylece Ankara’da içme suyu dağıtımının sürekliliği sağlanırken su kalitesi de aynı düzeyde sabitleniyor.