Güdül'de asfalt çalışmaları sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Güdül Yol Asfalt Şefliği yetkilileri, Sorgun-Yeşilöz bağlantı yolunda sıcak asfalt serim çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Boyalı, Kadıobası, Çukurören ile Taşören mahallelerinde yol ile kilit parke döşeme çalışmalarının yapıldığı, Sorgun ve Yelli mahalleleri bağlantı yolunun sıcak asfaltla kaplama çalışmasının ise tamamlandığı kaydedildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.