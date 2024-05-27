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Güdül'de asfalt çalışmaları sürüyor

Ankara'nın Güdül ilçesinde, bazı mahallelerde başlatılan yol asfaltlama ve kilit parke çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Güdül'de asfalt çalışmaları sürüyor mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Güdül Yol Asfalt Şefliği yetkilileri, Sorgun-Yeşilöz bağlantı yolunda sıcak asfalt serim çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Boyalı, Kadıobası, Çukurören ile Taşören mahallelerinde yol ile kilit parke döşeme çalışmalarının yapıldığı, Sorgun ve Yelli mahalleleri bağlantı yolunun sıcak asfaltla kaplama çalışmasının ise tamamlandığı kaydedildi.

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27 May 2024 - 05:24 AA Ankara/ Güdül- İlçe Haberleri

Mahreç  Anadolu Ajansı

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