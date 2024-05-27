Galatasaray Florya'da coşkuyla karşılandı

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 24'üncü şampiyonluğunu kazandı. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılılar, saat 02.00 sıralarında İstanbul'a geldi. Daha sonra alandan ayrılan kafile, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geçti.
Florya'da kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı. Meşaleler ve marşlar eşliğinde tesislere giren sarı-kırmızılılar, şampiyonluk sevincini Florya'daki taraftarlarıyla da paylaştı. Taraftarlar, futbolculara sevgi gösterilerinde bulunurken, taraftar ve futbolcular karşılıklı tezahüratlarda bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.