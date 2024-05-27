Galatasaray Florya'da coşkuyla karşılandı

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 24'üncü şampiyonluğunu kazandı. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılılar, saat 02.00 sıralarında İstanbul'a geldi. Daha sonra alandan ayrılan kafile, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geçti.

Florya'da kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı. Meşaleler ve marşlar eşliğinde tesislere giren sarı-kırmızılılar, şampiyonluk sevincini Florya'daki taraftarlarıyla da paylaştı. Taraftarlar, futbolculara sevgi gösterilerinde bulunurken, taraftar ve futbolcular karşılıklı tezahüratlarda bulundu.