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Galatasaray Florya'da coşkuyla karşılandı

Şampiyon Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde coşkuyla karşılandı.

Galatasaray Florya'da coşkuyla karşılandı
Galatasaray Florya'da coşkuyla karşılandı
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Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 24'üncü şampiyonluğunu kazandı. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılılar, saat 02.00 sıralarında İstanbul'a geldi. Daha sonra alandan ayrılan kafile, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geçti.

Florya'da kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı. Meşaleler ve marşlar eşliğinde tesislere giren sarı-kırmızılılar, şampiyonluk sevincini Florya'daki taraftarlarıyla da paylaştı. Taraftarlar, futbolculara sevgi gösterilerinde bulunurken, taraftar ve futbolcular karşılıklı tezahüratlarda bulundu.

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27 May 2024 - 03:43 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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