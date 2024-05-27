' İsrail devleti Filistin halkına soykırım uyguluyor'

' Filistin İçin 1000 Genç' topluluğundan yapılan basın açıklamasında:

"Geçtiğimiz saatlerde İsrail’in Refah’da soykırımdan kaçan sivillerin çadırlarına yaptığı saldırıyı öğrendik. Bu saldırı uluslararası hukuk yalanının emperyalistlerin işine gelince nasıl esnetildiğini bize gösteriyor. Aylardır soykırım karşısında, kendi topraklarında yaşadığı için katledilen şerefli Filistin halkını bu saldırılara maruz bırakarak korkunç sonunuzu daha yakın bir vakte çekiyorsunuz. Çünkü biz biliyoruz ki Filistin direnişini dünyadaki bütün mühammatı kullansanız da bitiremeyeceksiniz. söz konusu Ortadoğu halklarının ortak düşmanı olan ABD emperyalizmi ve ileri karakol görevini gören İsrail devleti tüm dünyanın gözünün önünde Filistin halkına soykırım uyguluyor.

Filistin direnişinin tüm dünyaya yaptığı çağrıya kulak veriyoruz, Filistin halkının kurtuluşunun emperyalizmin tüm damarlarını kurutmaktan geçtiğini görüyoruz.

İsrail’i durdurmanın tek yolu ABD emperyalizmine karşı özgür halkların ortak mücadelesinden ve İsrail devletinin yalnızlaştırılarak silah bırakmasını sağlamaktan geçiyor.

Uluslararası sermayelerin çıkarları doğrultusunda ve kapitalist düzenin devamlılığı adına işgalci İsrail devletine Türkiye üzerinden petrol ve hammadde sevkiyatı devam ediyor. Emperyalizmin silahlı kanadı NATO, Kürecik Üssü’nden İsrail’e istihbarat sağlıyor. Tüm dünyanın gözü önünde bu soykırımın gerçekleşmesinin esas sebebi emperyalizmin tüm Ortadoğu devletlerini etkisi altına almış olmasıdır.

Bu doğrultuda ülkemizdeki bütün filistin dostlarına ortak çağrımızdır; Emperyalizme vurabileceğimiz yerden vurmak adına, Siyonist İsrail devletinin yalnızlaştırılması ve silah bırakması için, soykırımın son bulması talebiyle Türkiye hükümeti İsrail ile ticari,siyasi ve diplomatik ilişkileri kesmeye zorlanmalıdır. Ülkemiz üzerinden İsrail’e petrol sevkiyatı yapan SOCAR gibi uluslararası enerji sermayeleri derhal vanaları kapatmalı ve soykırımcıya desteğk kesilmelidir. Filistin direnişinin nihai zaferi tüm dünya halklarının anti-emperyalist cephede birleşmesinden geçmektedir. Zafer işbirlikçi sermaye sınıfının ve korumalarının değil, direnen halkların olacak." denildi.