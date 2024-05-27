- Gündem

Bakan Tunç'tan İsrail'in Filistinlilere saldırısına tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:" İşgalci İsrail’in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyorum." dedi.

Bakan Tunç'tan İsrail'in Filistinlilere saldırısına tepki mask

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"İşgalci İsrail’in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyorum.

Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararını yok sayan İsrail’in, evlerinden edilen masum insanların kaldığı çadırlara saldırı düzenlemesi tek kelimeyle alçaklıktır. Yapılan bu hain ve kalleş saldırılar, İsrail’in bir devlet gibi değil terör örgütü gibi davrandığının en büyük kanıtıdır.

Her zaman insan haklarından bahseden ülkeler ve uluslararası mekanizmalar işgalci İsrail’e karşı harekete geçmek için daha neyi beklemektedir. Daha kaç masum insan can vermelidir? Yaşananlara ses çıkarmayanlar ve görmezden gelenler, İsrail’in işlediği suçlara ortaktır. Soykırım ve katliam yapan İsrail, hak ettiği cezayı almalıdır, eninde sonunda alacaktır." 

# Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin, Gazze, israil, saldırı, yer, medya, sosyal, bir, büyük, daha, her

27 May 2024 - 01:43 Ankara- Gündem

Mahreç  Zehra Önen

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL