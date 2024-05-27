Bakan Tunç'tan İsrail'in Filistinlilere saldırısına tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"İşgalci İsrail’in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyorum.

Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararını yok sayan İsrail’in, evlerinden edilen masum insanların kaldığı çadırlara saldırı düzenlemesi tek kelimeyle alçaklıktır. Yapılan bu hain ve kalleş saldırılar, İsrail’in bir devlet gibi değil terör örgütü gibi davrandığının en büyük kanıtıdır.

Her zaman insan haklarından bahseden ülkeler ve uluslararası mekanizmalar işgalci İsrail’e karşı harekete geçmek için daha neyi beklemektedir. Daha kaç masum insan can vermelidir? Yaşananlara ses çıkarmayanlar ve görmezden gelenler, İsrail’in işlediği suçlara ortaktır. Soykırım ve katliam yapan İsrail, hak ettiği cezayı almalıdır, eninde sonunda alacaktır."