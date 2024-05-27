27 May 2024 - 01:28- Dünya G:

İsrail'den Filistinlilerin çadırına saldırı

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'den Filistinlilerin çadırına saldırı mask

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

Saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da  sağlık ekiplerinin aralarında  kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıdaki Filistinlinin cenazesi  ile yaralıyı hastanelere götürdüğü belirtildi.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede  yer almıyor." dedi.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı acımasızca bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

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27 May 2024 - 01:28 - Dünya

Mahreç  Anadolu Ajansı

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