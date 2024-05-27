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Bakan Tekin'den Galatasaray'a tebrik

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , Süper Lig şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü’nü tebrik etti.

Bakan Tekin'den Galatasaray'a tebrik mask

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında  Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 24'üncü şampiyonluğuna ulaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekinde Galatasaray için  sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Tekin sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray SK futbol takımını ve taraftarlarını canıgönülden tebrik ediyorum."

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27 May 2024 - 01:14 - Spor

Mahreç  Şevval Ateş

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