Bakan Tekin'den Galatasaray'a tebrik

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 24'üncü şampiyonluğuna ulaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekinde Galatasaray için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Tekin sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray SK futbol takımını ve taraftarlarını canıgönülden tebrik ediyorum."