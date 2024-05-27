Bakan Tekin'den Galatasaray'a tebrik

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 24'üncü şampiyonluğuna ulaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekinde Galatasaray için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Tekin sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
"2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray SK futbol takımını ve taraftarlarını canıgönülden tebrik ediyorum."
2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan @GalatasaraySK futbol takımını ve taraftarlarını canıgönülden tebrik ediyorum. ? pic.twitter.com/29twshW7au
— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) May 26, 2024
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.