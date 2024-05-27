Merkür Jet Erbaaspor'da kupa heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda:
" TFF 3. Lig 3. - 4. grup play-off müsabakası finalinde Muş 1984 Muşspor'a seri penaltı atışları sonunda 6-5 üstünlük sağlayan Merkür Jet Erbaaspor, TFF 2. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.
Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan maçın ardından organize edilen törende Merkür Jet Erbaaspor'a kupasını TFF 1., 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can takdim etti." denildi.
TFF 3. Lig 3. - 4. grup play-off müsabakası finalinde Muş 1984 Muşspor'a seri penaltı atışları sonunda 6-5 üstünlük sağlayan Merkür Jet Erbaaspor, TFF 2. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.
Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan maçın ardından organize edilen törende Merkür Jet… pic.twitter.com/AzCmubCtxo
— TFF (@TFF_Org) May 26, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.