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İnci Taneleri Final mi yapıyor?

İnci Taneleri'nin merak edilen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

İnci Taneleri Final mi yapıyor? mask

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümden sonra Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yücedağ karakterinin sırlarının ortaya çıkışıyla izleyenleri merakta bırakarak biten dizi, yeni bölüm fragmanını yayınlandı. Fragmanla beraber sezon finali olacak bölümün tüm ayrıntıları da seyirciye duyuruldu. 

Fragman için: https://www.youtube.com/watch?v=hUStA9ImIgQ

# inci taneleri, Kanal D, Hazar Ergüçlü, azem yücedağ, Yılmaz Erdoğan, dilber, pabyon, sezon finali

26 May 2024 - 23:58 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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