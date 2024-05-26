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Erdoğan'dan Galatasay'a tebrik

Recep Tayyip Erdoğan şampiyonluğu kazanan Galatasay için tebrik mesajı yayınladı.

Erdoğan'dan Galatasay'a tebrik mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya platformu X'ten ,  Galatasaray'ı ligin son maçında Konyaspor'u deplasmanda yenip şampiyonluğu kazandığı için tebrik etti.

Erdoğan mesajında;

"2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı ve taraftarıyla birlikte tüm @GalatasaraySK
camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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26 May 2024 - 22:44 - Spor

Mahreç  Zehra Önen

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