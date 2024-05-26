Erdoğan'dan Galatasay'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya platformu X'ten , Galatasaray'ı ligin son maçında Konyaspor'u deplasmanda yenip şampiyonluğu kazandığı için tebrik etti.
Erdoğan mesajında;
"2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı ve taraftarıyla birlikte tüm @GalatasaraySK
camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı ve taraftarıyla birlikte tüm @GalatasaraySK camiasını yürekten tebrik ediyorum. pic.twitter.com/c8qazadJBZ
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 26, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.