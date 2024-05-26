Mersin'de feci kaza; 12 ölü

Kaza, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Diyarbakır- İstanbul seferini yapmakta olan Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 88 21 plakalı yolcu otobüsü, ismi henüz öğrenilemeyen şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek çelik bariyerleri yıkıp, karşı şeride geçti. Adana yönüne geçen otobüs, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 01 DT 341 ile 01 ALU 521 plakalı otomobiller ve 27 TD 342 plakalı kamyonla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Mersin ve Adana'dan çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde 12 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan en az 20 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda Adana istikameti trafiğe kapandı. Ölenlerin kimliğini tespit etmek ve yaralı sayısını belirlemek için ekiplerin çalışması devam ediyor.