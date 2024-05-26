Ankaragücü küme düştü

25. dakikada Tasos'un penaltı golü ile öne geçen Ankaragücü, 63. dakikada Edin Visca'nın golüne engel olamadı.
Ankaragücü 78. dakikada Ali Sowe'nin golüyle yeniden öne geçti.
Maçın böyle biteceği sanılırken 88, 90 ve 90+6. dakikada penaltıdan Enis Destan'ın golüyle Trabzonspor maçı 3-2 kazandı.
Trabzonspor puanını 67 yaparken Ankaragücü 40 puanda kaldı ve küme düştü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.