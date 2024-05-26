26 May 2024 - 21:05- Spor G:

Ankaragücü küme düştü

Trabzonspor'a deplasmanda iki kez öne geçtiği maçta 4-2 yenilen Ankaragücü küme düştü.

Ankaragücü küme düştü mask

25. dakikada Tasos'un penaltı golü ile öne geçen Ankaragücü, 63. dakikada Edin Visca'nın golüne engel olamadı.

Ankaragücü 78. dakikada Ali Sowe'nin golüyle yeniden öne geçti.

Maçın böyle biteceği sanılırken 88, 90 ve 90+6. dakikada penaltıdan Enis Destan'ın golüyle Trabzonspor maçı 3-2 kazandı.

Trabzonspor puanını 67 yaparken Ankaragücü 40 puanda kaldı ve küme düştü.

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26 May 2024 - 21:05 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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