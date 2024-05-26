Galatasaray şampiyon!

Galatasaray'a şampiyonluğu getiren golleri 29 ve 51. dakikalarda Mauro Icardi ile 53. dakikada Berkan Kutlu attı.

Konyaspor'a Prip'in 78. dakikada attığı gol yeterli olmadı.

Galatasaray 102 puanla sezonu şampiyon olarak tamamlarken 41 puanda kalan Konyaspor Ankaragücü'nü yenilmesiyle kümede kaldı.