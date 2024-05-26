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Sevilen dizi ekranlara veda ediyor!

Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı yayınlanan son bölümüyle ekranlara veda ediyor.

Sevilen dizi ekranlara veda ediyor! mask

Senaristliğini Sema Ergenokon'un üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı, bu akşam yayınlanan bölümüyle ekranlara veda ediyor.

3 sezondan oluşan dizi 95. bölümde sevenlerine veda ediyor. Kanal D ekranlarında final şerefine dizi ekip tarafından seyredilirken, bu görüntülerde dizinin sevenleriyle buluşacak.

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26 May 2024 - 20:55 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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