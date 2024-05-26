Sevilen dizi ekranlara veda ediyor!

Senaristliğini Sema Ergenokon'un üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı, bu akşam yayınlanan bölümüyle ekranlara veda ediyor.

3 sezondan oluşan dizi 95. bölümde sevenlerine veda ediyor. Kanal D ekranlarında final şerefine dizi ekip tarafından seyredilirken, bu görüntülerde dizinin sevenleriyle buluşacak.