Sevilen dizi ekranlara veda ediyor!

Senaristliğini Sema Ergenokon'un üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı, bu akşam yayınlanan bölümüyle ekranlara veda ediyor.
3 sezondan oluşan dizi 95. bölümde sevenlerine veda ediyor. Kanal D ekranlarında final şerefine dizi ekip tarafından seyredilirken, bu görüntülerde dizinin sevenleriyle buluşacak.
Büyük finale hazır mısın? #Yargı akıllardan çıkmayacak büyük finaliyle bu akşam saat 20.00’de @kanald’de! @kaanurgancioglu @pinardeniz12 @ayyapim #YargıVeda pic.twitter.com/06Zl7GPZJy
— Yargı Dizi (@yargidizi) May 26, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.