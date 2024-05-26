- Spor

"Düşündüğümüz senaryonun uzağındayız"

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Trabzonspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Düşündüğümüz senaryonun uzağındayız" mask

Sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazla olduğunu söyleyen Emre Belözoğlu, "Ama buraya artık bir final için geldik. 7-8 önce hafta önce düşündüğümüz senaryonun uzağındayız. Net bir galibiyetle ligi kimin ne yaptığını düşünmeden bitirmek istiyoruz." dedi.

Elinden geleni yapan bir oyuncu grubu olduğunu da ifade eden Belözoğlu, "Onlarla çalışmak keyifli. Bugün böylesine bir maça çıkmayı hak edip hak etmediğimizi maç sonu konuşacağız. Karşımızda iyi bir takım var. Final kaybetseler de Trabzonspor'un güçlü bir oyunu ve güçlü bir oyuncu grubu var. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah yüzümüz ak buradan ayrılırız." ifadelerin kullandı.

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26 May 2024 - 19:45 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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