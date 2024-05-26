26 May 2024 - 18:58- Spor G:

Ankaragücü'ne Trabzonspor'dan iyi haber

Ankaragücü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor'un kadrosunda önemli eksikler söz konusu.

Ankaragücü'ne Trabzonspor'dan iyi haber mask

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı önemli isimlere ilk 11'de şans tanımadı.

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır ve Batista Meny cezası nedeniyle kadroda yer almıyor.

Trabzonspor'un en golcü futbolcusu Paul Onuachu ise bilinmeyen nedenle kadroya alınmadı.

Karadeniz ekibinin tecrübeli futbolcusu Edin Visca ise maça yedek kulübesinde başlayacak.

Trabzonspor'un ilk 11'i şöyle:

Taha, Meunier, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Trezeguet, Pepe, Enis Destan

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26 May 2024 - 18:58 - Spor

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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