Ankaragücü'ne Trabzonspor'dan iyi haber

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı önemli isimlere ilk 11'de şans tanımadı.

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır ve Batista Meny cezası nedeniyle kadroda yer almıyor.

Trabzonspor'un en golcü futbolcusu Paul Onuachu ise bilinmeyen nedenle kadroya alınmadı.

Karadeniz ekibinin tecrübeli futbolcusu Edin Visca ise maça yedek kulübesinde başlayacak.

Trabzonspor'un ilk 11'i şöyle:

Taha, Meunier, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Trezeguet, Pepe, Enis Destan