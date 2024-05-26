Ankaragücü'ne Trabzonspor'dan iyi haber

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı önemli isimlere ilk 11'de şans tanımadı.
Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır ve Batista Meny cezası nedeniyle kadroda yer almıyor.
Trabzonspor'un en golcü futbolcusu Paul Onuachu ise bilinmeyen nedenle kadroya alınmadı.
Karadeniz ekibinin tecrübeli futbolcusu Edin Visca ise maça yedek kulübesinde başlayacak.
Trabzonspor'un ilk 11'i şöyle:
Taha, Meunier, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Trezeguet, Pepe, Enis Destan
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.