T.C. ANKARA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası 2023/243 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeni ile aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/243 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili Altındağ ilçesi Akköprü mahallesi Kazım Karabekir caddesi 7 kapı numaralı Kültür Çarşısı'nın bulunduğu yere rastlayan 2 nolu taşınmaz tapu kaydında Akköprü mahallesi, 23100 ada 1 parselde kayıtlı 4.659,09 m² yüz ölçümlü 25/1800 arsa paylı bodrum kat 2 nolu ticari deponun bulunduğu bina bodrum, zemin, 2 normal kattan oluşan iş hanı olduğu her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı fiili durumda ticari depo zemini ve PVC doğrama ile bölünüp ofis olarak kullanılan kısmın zemini karo mozaik olduğu net kullanım alanı yaklaşık 143,00 m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Akköprü Mah. Kazım Karabekir Cad. Kültür Çarşısı No:7/2 Altındağ / ANKARA

Yüzölçümü : 4.659,09 m2

Arsa Payı : 25/1800

İmar Durumu : Var.

Kıymeti : 1.600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2024 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 10:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili Altındağ ilçesi Akköprü mahallesi Kazım Karabekir caddesi 7 kapı numaralı Kültür Çarşısı'nın bulunduğu yere rastlayan 4 nolu taşınmaz tapu kaydında Akköprü mahallesi, 23100 ada 1 parselde kayıtlı 4.659,09 m² yüz ölçümlü 25/1800 arsa paylı bodrum kat 4 nolu ticari deponun bulunduğu bina bodrum, zemin, 2 normal kattan oluşan iş hanı olduğu her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı fiili durumda ticari depo dükkan zemini karo mozaik kaplı olup net kullanım alanı yaklaşık olarak 123,00 m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Akköprü Mah. Kazım Karabekir Cad. Kültür Çarşısı No:7/4 Altındağ / ANKARA

Yüzölçümü : 4.659,09 m2

Arsa Payı : 25/1800

İmar Durumu : Var.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 10:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.