Kalp hastası ikizler için seferber oldular

Yoğun bakım ünitesinde operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, "Bebeklerin İstanbul’a gelmesindense bizim Rize’ye gelmemizin daha sağlıklı olduğunu düşündük" dedi.

RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisi süren, doğuştan kalp hastalığı olan 6 aylık iki prematüre bebeğin sağlığı, uygulanan tüm ilaç tedavisine rağmen düzelmedi. Bunun üzerine ikiz bebekler için çocuk kalp cerrahı ihtiyacı oldu. Bölgede çocuk kalp cerrahı bulunmadığından İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde görev yapmakta olan Prof. Dr. Ali Rıza Karaci ile iletişime geçildi. Prof. Dr. Karaci’nin yaptığı değerlendirmenin ardından bebeklerin acilen ameliyata alınması gerektiğine karar verildi. Kalp rahatsızlığı bulunan bebeklerin bulunduğu hastaneden sevk edilmesinin riskli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karaci, uçak ambulansın bile riskli olduğunu söyleyerek özel ekiple İstanbul’dan Rize’ye geldi. Rize’ye gelen Prof. Dr. Karaci, bebeklerin hasta yataklarından kalkmaması gerektiğini söyleyerek yoğun bakım ünitesinde yatak başında ameliyatı başlattı. Gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından bebeklerin hastanedeki tedavisine devam edildi.

‘BİZİM GELMEMİZ DAHA SAĞLIKLI OLDU’

Bebeklerin sağlığını riske atmamak için İstanbul’dan Rize’ye geldiklerini belirten Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, “Normalde bebeklerin İstanbul'a transferi düşünülüyordu ancak hem bebek oldukları hem de transferin zor ve tehlikeli olmasından dolayı bu tür vakaların yatak başında, bulunduğu hastanede ameliyat edilmesinin daha doğru olacağı düşünülmüştür. Bu bebeklerin İstanbul’a gelmesindense bizim Rize’ye gelmemizin daha sağlıklı olduğunu düşündük. Sağlık müdürümüz, bakanlığımızdan izinleri hızlıca aldıktan sonra hemen Rize'ye gelmeye karar verdik” ifadelerini kullandı.

Yoğun bakım ünitesinin ferah ve kullanışlı olduğunu belirten Prof. Dr. Karaci, “Yoğun bakım şartları hemen hemen ameliyathane şartlarına yakın bir şekilde dizayn edilmiş. Bu yoğun bakımlarda rahatlıkla ameliyat da yapılabilir. Yoğun bakımın yapılmasında RTEÜ Rektörü Sayın Yusuf Yılmaz’ın büyük katkıları oldu. Bizzat yakından ilgilenerek böyle mükemmel bir yoğun bakımı hastanede hizmet veremeye sağlamış oldu” diye konuştu.

‘BÜTÜN HAZIRLIKLARI HALLETTİK’

Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe de zamanla yarışıldığını kaydederek, “Üniversite rektörümüzün çok duyarlı ve ilgili bir şekilde olaya yaklaşması ile beraber Rize’de hocalarımız gelmeden önce ameliyat için gerekli bütün hazırlıkları hallettik ve bu iki bebeğimiz için gerekli tıbbi müdahale bebeklerimizi yataklarından dahi oynatmadan yerinde en üst tıbbi ekipman desteği ile profesyonelce hocalarımız tarafından yerine getirilmiş oldu” dedi.