Albares’ten ‘Filistin’ mesajı

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamasında, “İspanya'nın Brüksel'deki Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldim. İspanya'nın iki devletli çözüme ve bölgede barışa olan kesin bağlılığını ilettim. İşte bu nedenle İspanya önümüzdeki Salı günü Filistin Devletini tanıyacaktır” dedi.