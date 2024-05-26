- Dünya

Albares’ten ‘Filistin’ mesajı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin iki devletli çözümden yana olduğunu belirterek, “Bu yüzden İspanya Salı günü Filistin Devletini tanıyacak” dedi.

Albares’ten ‘Filistin’ mesajı mask
Büyütmek için resme tıklayın

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamasında, “İspanya'nın Brüksel'deki Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldim. İspanya'nın iki devletli çözüme ve bölgede barışa olan kesin bağlılığını ilettim. İşte bu nedenle İspanya önümüzdeki Salı günü Filistin Devletini tanıyacaktır” dedi.

# ile, bir, ardından, Filistin

26 May 2024 - 17:30 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL