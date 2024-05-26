Sinan Oğan, Mersin'de

Türkiye İttifakı Partisi Mersin İl Başkanlığı'nın açılışı, Sinan Oğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Oğan, “Bugün gördük ki Altılı Masa, Türkiye'yi yönetme iktidarında değilmiş. Net bir şekilde görüyoruz ki, eğer biz Altılı Masa adayını destekleseydik ve cumhurbaşkanı seçtirseydik, Türkiye bugünlerde yeniden seçimi konuşuyor olacaktı. Türk ekonomisinde kriz olacaktı, Türkiye'de siyasal kavga giderek derinleşecekti” dedi.

Açılışta konuşan Oğan, Türkiye İttifakı Partisi olarak 2028 seçimlerine hazırlandıklarını belirterek, Türkiye'yi yönetecek kadroları içerisine katan bir yapılanmaya doğru gittiklerini söyledi.

İkinci tura kalan 2023 seçimlerinde yaşananları değerlendiren Oğan, “Biz ikinci turda hangi adayı destekleyeceğimize karar vermeden önce, seçimlerin ikinci tura kalacağını, seçimlerde Türk milliyetçilerinin kilit pozisyonunda olacağını, seçimlerde HDP'yi kilit olmaktan çıkaracağımızı ve seçimlerin merkezine Türk milliyetçilerini oturtacağımızı, seçimlerin ikinci turunda Türk milliyetçileri kimi desteklerse onun kazanacağı sözünü vermiştik. Biz Allah'a şükür bütün sözlerimizi sizin sayenizde gerçekleştirmiş olduk. Daha önce ifade ettiğimiz gibi tabanımızla bize oy ve imza veren arkadaşlarımızla elbette hepsiyle konuşmak mümkün olmasa da önemli bir kısmıyla yaptığımız istişarelerde ve bizim liderlerle yapmış olduğumuz görüşmelerde ortaya şöyle bir tablo çıktı; Millet İttifakı parlamento çoğunluğunu kazanamamış ve seçimlerin ilk turunda da mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4-5 puan gerisinde kalmıştı. Kılıçdaroğlu ile masaya oturduk kendisine şu soruyu sordum, 'Kılıçdaroğlu, siz parlamentoda çoğunluğu beklentilerin aksine kazanamadınız. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sizi desteklediğimiz takdirde sizin cumhurbaşkanı olmanız durumunda parlamentoyla nasıl çalışacaksınız? Sizin gönderdiğiniz karar ve kararnameler parlamentodaki Cumhur İttifakı çoğunluğuyla geri geldiğinde ne yapacaksınız? Ülke ekonomisi son 3 senedir 2023'te ifade etmiştim bunu, kötü yönetiliyordu ve maalesef ki ekonomimiz oldukça kırılgan bir noktadaydı. Siz ülkenin bir krize girmesini, parlamento ve Cumhurbaşkanlığı çatışmasıyla ülkede oluşacak bir krizi nasıl önleyeceksiniz' dediğimde, ‘Bunu önlemek maalesef ki mümkün olmayacak’ dedi. ‘Peki çözümünüz nedir’ dediğimde, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde ülkeyi yeniden seçime götüreceğini ifade etti” dedi.

‘ANAYASANIN İLK 4 MADDESİ NEYİN PAHASINA OLURSA OLSUN OLDUĞU GİBİ KALACAKTIR’

Kendileri için meselenin, ülkenin krize sokulmaması ve istikrarlı bir şekilde yürüyüşüne devam etmesi olduğunu aktaran Oğan, “Elbette ki Cumhur İttifakı'nın son 20 küsur yıllık iktidarında her şey günlük gülistanlık değildi, karar vermemiz çok kolay değildi. Ancak Erdoğan'la görüştüğümüzde, kendilerine sorun teşkil eden konuları ifade ettik ve kendileriyle bir mutabakat sağladık. Birinci mutabakatımız şuydu ki bugünlerde anayasa tartışmaları olduğu için ifade etmek istiyorum. Anayasanın ilk 4 maddesine dokunulmayacak. 66’ncı maddesindeki Türklük ifadesi olduğu gibi muhafaza edilecek. Bugünlerde bazı AK Parti’li yöneticilerinin anayasa tartışmaları ile ilgili farklı açıklamalarını duyuyoruz ve buradan kendilerine Cumhurbaşkanının bize verdiği sözü hatırlatmak isterim. Anayasanın ilk 4 maddesi neyin pahasına olursa olsun olduğu gibi kalacaktır. Hiç kimse anayasamızdaki Türklük maddesini çıkarabileceğini aklının ucundan bile geçirmesin. Onun dışında elbette ülkemizin daha modern, daha çağdaş ve daha pratik bir anayasaya ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyor ve kabul ediyoruz. Onun dışındaki maddeler modern çağımıza ve modern Türkiye'ye uygun olarak yeniden ele alınabilir, bir mutabakat çerçevesinde elbette görüşülebilir, değerlendirilebilir” diye konuştu.

‘İNSANLARIN BİZİM HANGİ NOKTADA DURDUĞUMUZU ANLAMAYA BAŞLADIĞI BİR DÖNEMDEYİZ’

Altılı Masa'nın Türkiye’yi yönetme iktidarında olmadığını söyleyen Oğan, şunları kaydetti:

“Aldığımız kararı eleştirenler oldu, anlayışla karşıladık. Bizim kararımızı yanlış bulanlar oldu, anlayışla karşıladık ama maalesef ki iftiralarla da karşı karşıya kaldık. Türkiye'de bir kitlenin sosyal medya üzerinden geliştirmiş olduğu linç kültürünün son kurbanı bizdik. Sustuk, zamanını bekledik ve artık bundan sonra değerli arkadaşlar herkesin bizimle ilgili söylediği sözleri iki defa düşünmesini tavsiye ederim. Kim hangi dilden anlıyorsa o dilden cevap verilecektir. Biz bu bir sene şunun için sustuk, dedik ki olabilir, insanlar onların istemediği yönde aldığımız kararı kızgınlıkla yanaşabilirler, saygı duyarız ancak süreç bizim neden bu kararı aldığımız ve nerede durduğumuzu ortaya koyacaktır. Bugün gördük ki Altılı Masa Türkiye'yi yönetme iktidarında değilmiş. Biz bugün net bir şekilde görüyoruz ki, eğer biz Altılı Masa adayını destekleseydik ve cumhurbaşkanı seçtirseydik, Türkiye bugünlerde yeniden seçimi konuşuyor olacaktı. Türk ekonomisinde kriz olacaktı, Türkiye'de siyasal kavga giderek derinleşecekti. İnsanların bizim hangi noktada durduğumuzu anlamaya başladığı bir dönemdeyiz.”