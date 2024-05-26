Özel’den Gulyabani Benzetmesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tandoğan Meydanı’nda ‘ Büyük Emekli Mitingi’ gerçekleştirdi. Miting büyük bir kalabalık ile karşılandı.

Öte yandan, ‘Büyük Emekli Mitinginde’ konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için Gulyabani benzetmesi yaptı.

Özel’in Şimşek hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Başımızda bir gulyabani var. IMF’nin hayaleti aramızda dolaşıyor. Bu Gulyabani’ni al, Saray’a götür. Emeklinin yakasından insin, birazcık da zenginlerden alsın.”



