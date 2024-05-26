- Spor

A Milli yıldızlara kuvvet ve dayanıklılık testleri uygulandı

A Milli Futbol Takımı, A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 finalleri öncesinde İtalya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına başladı

A Milli yıldızlara kuvvet ve dayanıklılık testleri uygulandı mask
Büyütmek için resme tıklayın

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 finalleri öncesinde İtalya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

İdman öncesinde kampta bulunan futbolculara kuvvet ve dayanıklılık testleri uygulanırken, daha sonra saha antrenmanına geçildi. İdmanda, ısınmanın ardından rondo ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Şut çalışmasıyla antrenman son buldu.

A Milli Takım yarın saat 11.30'da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

# A mıllı, Futbol Takımı, Antreman, ile, etti

26 May 2024 - 16:52 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL