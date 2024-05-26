A Milli yıldızlara kuvvet ve dayanıklılık testleri uygulandı

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 finalleri öncesinde İtalya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
İdman öncesinde kampta bulunan futbolculara kuvvet ve dayanıklılık testleri uygulanırken, daha sonra saha antrenmanına geçildi. İdmanda, ısınmanın ardından rondo ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Şut çalışmasıyla antrenman son buldu.
A Milli Takım yarın saat 11.30'da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.