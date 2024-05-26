Özel: "Sesinizi bütün Türkiye'ye duyuracağım"

Ankara Tandoğan Meydanı’nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla ‘ Büyük Emekli Mitingi’ gerçekleştirildi.

Büyük katılım ile gerçekleştirilen mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşma yaptı.

Özel’in konuşması şu şekilde;

"Koca bir seçim dönemi bitirdik. 105 meydanda mikrofonu elime aldım ve emeklilerin derdini, sorununu dile getirdim. Biz konuştuk, biz anlattık, biz çağırdık, siz geldiniz, kendi meselenize sahip çıktınız. Tüm Türkiye sorunlarınızı duydu. Bu sesi ya duyacaklar ya da söz verdiğim gibi durmayacağım, susmayacağım ve sizin sesinizi mutlaka bütün Türkiye'ye duyuracağım. Hakkınızı söke söke alacağım.

Almanyadan emekli Hans kalkıyor geliyor Manavgat'a tatil yapmaya. Ama Manavgatlı Hasan amca markete, bakkala gitmeye korkuyor. Borcu var, önünden geçmeye korkuyor, utanıyor. Hans'ın yaşadığı hayatı Hasan'dan esirgeyenlere yazıklar olsun.

Çocuk yaşında stajyer olarak gitmiş ama şimdi gelince o günden başlatmayız deyip emekli edilmeyen Staj ve Çıraklık Mağdurları, 1 gün 1 hafta geç kaldı diye 17 sene geriye bırakılanlar var, emeklilikte kademe bekleyenler var. Onların da sesini duyuyoruz. Duyurmaya da devam edecegiz."