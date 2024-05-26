- Asayiş

Ankara'da 625 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Dilucu ve Kapıkule gümrük kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, Türkiye'ye giriş için gelen iki TIR'da 255 litre likit metamfetamin ve 370 kilogram esrar ele geçirildi.

Ankara'da 625 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Ankara'da 625 kilo uyuşturucu ele geçirildi
+4
Video için play'e tıklayın

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dilucu ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, her iki gümrük kapısına gelen araçlar mercek altına alındı. Yapılan kontroller sonucu şüpheli araçlar üzerinde incelemelerini derinleştiren ekipler x-ray tarama sistemine sevk etti. Araçlarda şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeklerin de dahil olduğu detaylı arama gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, öncelikle Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen TIR'da yaptığı aramada, aracın yakıt deposuna eklenmiş zula içerisinde 255 litre likit metamfetamin buldu. Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir TIR'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise araçta taşınan yasal yükün içerisine gizlenmiş poşetler içerisinde, esrar olduğu tespit edilen 370 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirdi. İki farklı noktada başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Iğdır ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

# Ticaret Bakanlığı, gümrük muhafaza, ISE, bir, her, olduğu, etti, Uyuşturucu, sevk, edirne

26 May 2024 - 14:57 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL