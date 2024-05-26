Sokak hayvanlarına yasal düzenlemeye tepki

Antalya'da hayvanseverler, sokak hayvanlarının, özellikle köpeklerin 30 gün içinde sahiplenilmemesi halinde 'uyutulmasına' ilişkin hazırlık aşamasındaki yasal düzenlemeye tepki gösterdi. Hayvanseverler, tek çözümün kısırlaştırıp, aşılatıp yerinde yaşatmak olduğuna dikkat çekti.

Kazım Özalp Caddesi'nde Attalos Heykeli önünde dün akşam saatlerinde bir araya gelen hayvanseverler, 'Kısırlaştır, aşılat, yeniden yaşat', 'Tüm türlere yaşam hakkı' yazılı dövizler taşıdı. Hayvanseverler, 'Yaşam hakkına dokunamazsın', 'Uyutmak demek, cinayet demek' sloganları attı. 'Yaşam İçin Yaşa İnisiyatifi' adlı topluluk adına açıklamayı Hazal Eylül Üner okudu. Açıklamada, "Birer eşyaymış gibi hayvanların katologlardan, internetten, merdiven altından yasal ve yasadışı üretimine satışına ve ticaretine izin verip, hayvan terk etme fiiline caydırıcı cezalar getirmeyen yasa yapıcıların sorumluluğunu köpeklere yıkamazsınız" dedi.

'ARTIK YETER DEMEK İÇİN SOKAKLARDAYIZ'

Üner "Sokakta yaşayan köpeklerin ömür boyu hapse girmesi ve öldürülmesine yönelik etik dışı, kanun dışı uygulamaları protesto etmek, hayvanların yalnız olmadığını haykırmak için buradayız. Yüzyıllardır köpeklerle paylaştığımız bu topraklarda dostlarımızın yanındayız. Artık yeter demek için sokaklardayız. Çünkü hayvanlarla birlikte içine çekildiğimiz nefret örgütlenmesi yeni değil. İki binli yılların ortalarından bu yana sokakta yaşayan hayvanları toplamak, hapsetmek ve öldürmek için hep aynı tehditle karşı karşıya bırakılıyoruz. Etik, bilimsel ve yaşam hakkından taraf olan tek çözüm kısırlaştırmak, yerinde yaşatmak ve üretim satışını yasaklamaktır. Türkiye çapındaki tüm yaşam savunucularını dostlarımızla paylaştığımız sokaklarda varlık gösterip, diğer il ve ilçerlerde de direniş ve eylemler başlatmaya çağırıyoruz. Yarın ve her gün gelin. Hayvanlar için tek ses olalım. Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin" diye konuştu.