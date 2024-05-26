26 May 2024 - 14:24- Gündem G:

Kadınlar arasında yumruklu kavga

Beyoğlu’nda iki kadın arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruk atan kadınları çevredekiler güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadınlar arasında yumruklu kavga
Kadınlar arasında yumruklu kavga
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İstanbul, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Kabataş İskelesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tur teknelerinden inen iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruk atan kadınları çevredekiler ayırmaya çalıştı. Bu sırada kadınlardan birinin yanında bulunan kişi diğer kadının üzerine yürüdü. Yumruk atmaya çalışan kişi araya giren vatandaşlar tarafından engellendi. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Kavgaya karışan taraflar daha sonra kalabalığa karışarak gözden kayboldu. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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26 May 2024 - 14:24 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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