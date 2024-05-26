Kadınlar arasında yumruklu kavga

İstanbul, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Kabataş İskelesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tur teknelerinden inen iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruk atan kadınları çevredekiler ayırmaya çalıştı. Bu sırada kadınlardan birinin yanında bulunan kişi diğer kadının üzerine yürüdü. Yumruk atmaya çalışan kişi araya giren vatandaşlar tarafından engellendi. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Kavgaya karışan taraflar daha sonra kalabalığa karışarak gözden kayboldu. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.