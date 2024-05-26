Uyuşturucudan aldıkları parayla silah almışlar

Bursa'da uyuşturucu satışından elde edilen gelirin paylaşımı nedeniyle husumet yaşadığı Yakup Karataş'ı (31) öldürmeye azmettirmekle suçlanan Harun Taykan (33) ile cinayet şüphelileri Batuhan Kolpar (28), İsmail İlhan (29), Rıdvan Güleçyüz (28), ve Tayfun Eseroğlu (26) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, azmettirmekle suçlanan Taykan'ın, Kolpar'a sarılıp, 'Yakup öldü, bu iş bitti' dediği, Kolpar'ın da Karataş'a doğru ateş etmesinden dolayı Eseroğlu'na siyah renkli, kısa dipçikli tüfek hediye ettiği belirtildi.

Olay, geçen yıl 20 Aralık'ta saat 00.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Nilüfer Caddesi'nde art arda silah seslerinin duyulmasının ardından dışarı çıkan mahalle halkı, bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İncelemede, yaralının Yakup Karataş olduğu belirlendi. Ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karataş, kurtarılamadı. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, çevredeki güvenlik kameralarını araştırdı. İncelemenin ardından Batuhan Kolpar, İsmail İlhan, Rıdvan Güleçyüz, Tayfun Eseroğlu cinayet şüphelisi, Harun Taykan ise azmettirici olarak yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklandı.

DAHA ÖNCEDEN AYAĞINDAN YARALAMIŞ

Cinayetle ilgili soruşturma tamamlandı. Soruşturma sürecinde, Harun Taykan azmettirme suçu iddiasını kabul etmeyip, Yakup Karataş ile aralarında hiçbir husumet olmadığını, olaydan bir süre önce silahının patlaması sonucu kendi kendini yaraladığını belirtip, olay günü cinayetin işlendiği yere Batuhan Kolpar'ın çağırdığını, aracıyla yanaştığı sırada Karataş'ın vurulmuş olduğunu gördüğünü söyledi. Batuhan Kolpar'ın ifade vermediği soruşturmada diğer şüphelilerin ve görgü tanıklarının ifadelerini ele alan savcılık, Karakaş'ın daha önce Harun Taykan'ı ayağından yaraladığını, ayrıca taraflar arasında uyuşturucu ticaretinden elde edilen menfaatin paylaşılması konusunda husumetin bulunduğunu belirledi.

İfadeler ve incelemelerin ardından savcı, iddianameyi hazırladı. Sanıklar hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'ruhsatsız silah taşımaktan 3 yıla kadar hapis cezasının istendiği iddianamede, azmettirmekle suçlanan Taykan'ın, Kolpar'a sarılıp, 'Yakup öldü, bu iş bitti' dediği, Kolpar'ın da Karataş'a doğru ateş etmesinden dolayı Eseroğlu'na, siyah renkli, kısa dipçikli tüfek hediye ettiği görüşü yer aldı. İddianame, ağır ceza mahkemesinde kabul edildi.