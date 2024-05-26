Karşıyaka'da çadırlı protesto

İzmir'de 26 yıldır yeni stadının yapılmasını bekleyen ancak kendi stadından çok sonra gündeme gelip başlayan projeler tamamlanmasına rağmen stadyumuna bir türlü kavuşamayan Karşıyaka'da bir taraftar çadırlı eylem başlattı. Karşıyaka'ya yapılacak stadın inşaatı için daha önce Örnekköy, Çiğli gibi birçok arazi gündeme gelirken, son karar kılınan Yalı'daki İlçe Stadı'nın arazisi, eski stat 2015 yılında proje kapsamında yıkılıp inşaat yapılamayınca atıl kaldı.

Yıllardır ilçenin göbeğinde harabe ve otoparka dönen arazide bir taraftar, ailesiyle birlikte çadır kurarak stadın yapılamamasını protesto etti. Karşıyaka'ya yapılacak stat için Ocak 2014 ve Haziran 2017'de gerçekleştirilen iki ihale de açılan davalar, sürecin uzaması ve ortaya çıkan maliyet farkı sonrası iptal edilmişti. Aradan geçen 10 yıllık süreçte stadın inşaatı için engeller ortadan kalkarken, yeni ihale yapılmayınca arazi 9 yıldır kaderine terk edildi.

KARŞIYAKA'DA DİJİTAL DEVRİM

Karşıyaka Spor Kulübü, 1 Haziran'daki olağan genel kurul öncesi kongre dönemlerinde üyelerin çok eleştirdiği aidat ödeme sorununa dijital çözüm buldu. Yeşil-kırmızılılarda kulüp aidatları yıllardır elden ödenebilirken yönetim dijital dönüşüm süreci başlattı. Yıllar sonra yeniden yayına giren kulübün internet sitesi vasıtasıyla üyeler, kulüp üyeliğine dair bilgileri yönetebilecek, aidat borçlarını sorgulayabilecek ve yakın süreçte aidat ödemelerini de buradan gerçekleştirebilecek. Öte yandan Karşıyaka'da kongreye tek aday olarak girmeye hazırlanan Başkan İlker Ergüllü, seçim öncesi divan kurulunu kulübün idari, mali ve sportif faaliyetleri hakkında bilgilendirdi.

METİN BU KEZ BAŞARDI

Altyapısına 2009'da adımını attığı Karşıyaka'da 2011'de profesyonel olup 12 sene A takımda yer alan, 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de 223 maçta yeşil-kırmızılı formayı giyen Metin Peker, kulüpten ayrıldığı ilk yıl Play-Off şampiyonluğu sevinci yaşadı. Sezon başında ilk kez yuvadan uçarak Kaf-Kaf'ta aynı gruptaki TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Elazığspor'a transfer olan 31 yaşındaki Metin, ilk yılında kupayı havaya kaldırdı.

Karşıyaka'nın grubunda ikinci olan Elazığspor, Play-Off'ta Efeler 09 SFK'yı 3-0 ve 4-0'lık skorlarla eledikten sonra İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki finalde 52 Orduspor FK'yı 3-0'la geçip 2'nci Lig'e çıktı. Daha önce Karşıyaka'yla 2 kez Play-Off'tan eli boş dönen, 2 kez de küme düşme acısı yaşayan Metin, takımın bankolarından olarak şampiyonluk kupasını kucakladı. 21 yıldır şampiyonluğa hasret olan 3'üncü Lig'deki Karşıyaka'dan ayrılan isimlerden Emre Gemici, Onur Kolay, Yusuf Balcıoğlu, Mustafa Aşan, Mustafa Değirmenci, Harun Atalay bu sezon gittikleri takımlarda şampiyonluk yaşamıştı.