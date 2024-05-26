Silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

Üsküdar, Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Özcan Sokak’ta geçtiğimiz perşembe 20.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklar arasında yaşanan kavga nedeniyle aralarında husumet doğan iki aile üyeleri, barışmak için sokak üzerindeki kahvehanede bir araya geldi. Barışma görüşmeleri sürerken, iki aile üyeleri arasında çıkan yan bakma tartışması, bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Caddeye de taşan çatışmada, 3 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Olayın ardından çalışmalara başlayan polis ekipleri, çatışmaya karışan şüphelilerin peşine düştü. Polis, 3’ü çatışmada yaralanan 12 kişi şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan 12 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Sevk edilmeleri sırasında şüphelilerden biri pusuya düşürüldüklerini iddia ederek "Özbeyleri niye almadınız?" diye bağırdı.