Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa'ya bağlı Köseömer köyünde yaptığı denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen Suriye ve Filistin uyruklu 21 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
26 May 2024 - 12:45- Gündem Güncelleme:
Edirne'de kaçak göçmen operasyonu
Edirne'nin Havsa ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen Suriye ve Filistin uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa'ya bağlı Köseömer köy?...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.