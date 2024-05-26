"İYİ Parti partilerin arasında bir güneş gibi doğacaktır"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Şişli’de parti teşkilatıyla biraraya geldiği kahvaltı programında konuştu. Dervişoğlu, "Eğer doğru bir yolculuk sürdürmeye muvaffak olabilirsek, inançlarımızı, düşüncelerimizi, hassasiyetlerimizi milletimizle buluşturmaya muvaffak olabilirsek bugün bu salon gösteriyor ki artık iktidar iyiler için, cesurlar için ve İYİ Partililer için uzakta değildir. " dedi.

Dervişoğlu, " Daha seçime 4 senelik bir zaman var. Sorunların çözülmesi, yaraların sarılması ve Türkiye'nin geleceğine dair doğru adımların atılabilmesini mümkün kılabilecek başarılarla kucaklaşılması bizim için zor bir iş değildir. Dört yıllık zaman boyunca İYİ Parti'yi bütün sorunlarını çözecek ve önümüzdeki dönem eskimiş, köhnemiş bu siyasi partilerin arasında Allah'ın izniyle bir güneş gibi doğacaktır" şeklinde konuştu.

"İYİ PARTİ'Yİ SİYASETTE SAMİMİYETİ NEZAKETİ GERİ GETİRMEK İÇİN KURDUK"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Şişli'de düzenlenen kahvaltı programında partinin İstanbul il ve ilçe teşkilatlarıyla biraraya geldi. Düzenlenen programda konuşan Dervişoğlu, "İYİ Parti'nin farkını fark ettirmek gibi bir tarihi sorumlulukla karşı karşıyayız. Çünkü siyaset nezaketini yitirmiş durumdadır, siyaset inancını yitirmiş durumdadır, siyaset samimiyetini yitirmiş, kaybetmiş durumdadır. Biz İYİ Parti'yi siyasette samimiyeti, nezaketi, hoşgörüyü geri getirmek için kurduk. Millet neyi özlediyse biz o hasretin gereğini yerine getireceğiz. Millet makul bir dil istiyor, millet kutuplaşmak değil, kucaklaşmak istiyor. Millet birbirini itip kakmak değil, birbirine sarılmak istiyor. Millet aslına bakarsanız bir kurtuluş çaresi arıyor. Eğer doğru bir yolculuk sürdürmeye muvaffak olabilirsek, inançlarımızı, düşüncelerimizi, hassasiyetlerimizi milletimizle buluşturmaya muvaffak olabilirsek bugün bu salon gösteriyor ki artık iktidar iyiler için, cesurlar için ve İYİ Partililer için uzakta değildir" diye konuştu.

"MİLLETİN DERDİ NEYSE ONU KONUŞACAĞIZ"

Konuşmasının devamında parti olarak sorunların çözümlerine odaklandıklarına değinen Dervişoğlu, “ Büyük dertlerimiz var. Büyük dertlerin üzerini örtebilmek için yapay gündemler oluşturuluyor. Ne konuşulsun Türkiye’de? Yeni bir anayasa değişikliği üzerinden bir tartışma başlatılsın o tartışma çerçevesinde de diğer sorunlar gölgelensin. Nedir? Sokak hayvanları konuşulsun, tasarruf tedbirleri konuşulsun. Türkiye onlaırn üzerinde yapay tartışmaların gündemiyle savrula savrula gelsin beyler de istediklerini dünden bugüne nasıl yapıyorlarsa düşünceden eyleme dönüştürsünler. İYİ Parti olarak bu tuzakları bozacağız. Milletin derdi neyse onu konuşacağız. Emeğinin karşılığını alamayan işçinin, hakkını alamayan emeklinin, geleceğini kaybetmiş gencin sorunlarını konuşmaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o sesi yükseltmeye devam edeceğiz. Bütün sorunların karşısında çözüm önerilerimizle birlikte milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Daha seçime 4 senelik bir zaman var. Sorunların çözülmesi, yaraların sarılması ve Türkiye'nin geleceğine dair doğru adımların atılabilmesini mümkün kılabilecek başarılarla kucaklaşılması bizim için zor bir iş değildir. Dört yıllık zaman boyunca İYİ Parti bütün sorunlarını çözecek ve önümüzdeki dönem eskimiş, köhnemiş bu siyasi partilerin arasında Allah'ın izniyle bir güneş gibi doğacaktır" dedi.

"HERKES İYİ PARTİ'NİN RAF ÖMRÜNE VADE BİÇİYOR"

Dervişoğlu "Herkes istiyor ki bu güneş batsın. Herkes İYİ Parti'nin raf ömrüne vade biçiyor. Televizyonlara çıkıp konuşuyorlar, İYİ Parti şöyle böyle olacak diyorlar. Ben size İYİ Parti'nin ne olacağını göstereyim. İşte buradalar. Bu büyük millet burada. Burada her siyasi partiden insan var, doğru mu? AK Partili var, Milliyetçi Hareket Partili var, Cumhuriyet Halk Partili var, eski merkez sağdan arkadaşlarımız var, milli görüş geleneğinden gelen kardeşlerimiz var. Herkes burada. " şeklinde konuştu