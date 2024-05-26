Kaldırımda uyuyan köpek, taksinin altında kaldı

Mardin Artuklu ilçesi 1. Cadde Üçyol mevkisinde meydana geldi. 47 BNR 902 plakalı taksinin şoförü, müşteri almak için aracının bir kısmını yola paralel kaldırıma park etti. Müşteri bindikten sonra hareket eden taksi, kaldırımda uyuyan köpeğin üzerinden geçti. O anlar kameraya yansırken, köpeğin sesi ile şoför geri manevra yaptı. Köpek kaçarken, çevredekiler şoföre tepki gösterdi. Bir kadın araca tekme atarken, şoför köpeği fark etmediğini söyledi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.