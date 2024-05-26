Ege mutfağını dünyaya tanıtıyorlar

Yunus Emre Enstütüsü , Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda 21-27 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında birbirinden lezzetli faaliyetlere imza attı. Enstitünün dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan temsilcilikleri ve büyükelçilikler iş birliğinde düzenlenen uluslararası etkinliklerle Türk mutfağının dünya mutfakları arasındaki konumunun güçlendirilmesine katkıda bulunuldu. Arjantinli şefler ve gastronomi öğrencileri Ege lezzetlerini hazırladı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Buenos Aires Büyükelçiliği, Buenos Aires YEE ve Türk Hava Yolları'nın iş birliğiyle gastronomi atölyeleri düzenlendi. Latin Amerika’nın en saygın gastronomi okullarından Instituto de Gastronomia de Latinoamerica'da Şef Çiğdem Seferoğlu tarafından verilen uygulamalı seminerlerle Arjantinli şefler ve gastronomi öğrencileri Türk mutfağını öğrenme fırsatı buldu.

GALA YEMEĞİ VE SÖYLEŞİ DÜZENLENECEK

'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında ayrıca Büyükelçilik rezidansında Arjantin'in önde gelen şefleri ve bürokratlarının katılımıyla Ege menüsünün sunulacağı bir gala yemeği düzenlenecek. Haftanın son etkinliğinde ise Buenos Aires YEE'de, Çiğdem Seferoğlu'nun katılımıyla 'Sağlıklı, Atıksız, Geleneksel Türk Mutfak Kültürü' konulu söyleşi gerçekleştirilecek.

AVUSTURYA'DA YEMEK ATÖLYESİ DÜZENLENDİ

Viyana Büyükelçiliği ve Viyana YEE tarafından Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ege Bölgesi'ne ait yemeklerin hazırlandığı bir yemek atölyesi gerçekleştirildi. Şef Ömer Faruk Bingöl, Viyana'da görevli farklı ülkelerden diplomat eşleri ile Ege Bölgesi'ne özgü yemekler hazırladı. Atölyede katılımcılar, İzmir köfte, vişneli yaprak sarma, limonata ve kalburabastı tatlısı yapmayı öğrendi. Ege lezzetlerini ilk defa tecrübe eden katılımcılar, atölyenin sonunda hazırladıkları yemekleri tatma fırsatı buldu.

AZERBAYCAN'IN ÖNEMLİ İSİMLERİ YUNUS'UN SOFRASINDA BİR ARAYA GELDİ

Bakü Büyükelçiliği ve Bakü YEE tarafından Türk Mutfağı Haftası kapsamında Azerbaycan'daki misyon şefleri, Azerbaycan'ın seçkin sanatçıları ve medya mensupları başkent Bakü'nün meşhur restoranlarından birinde ağırlandı. Programda Ege Üniversitesi Gastronomi Bölümü eğitmenleri tarafından Ege Bölgesi’ne özgü yemek ve tatlılar hazırlandı. Önemli isimlerin bir araya getirildiği gastrodiplomasi faaliyetinde Ege Bölgesi'ne özgü zeytin ve peynirler, tarhana çorbası, fava, mücver, zeytinyağlı taze fasulye, zeytinyağlı biber dolması, otlu börek, karides güveç, İzmir köfte, incir uyutması, lokum gibi yemek ve tatlılar ikram edildi.

FAS'TA, 'KUZU TANDIR' BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Rabat Büyükelçiliği, Rabat YEE ve Türk Hava Yolları ortaklığında Fas'ın gastronomi eğitimi alanında önemli okulları arasında yer alan Temara Turizm ve Otelcilik Okulu'nda gastrodiplomasi faaliyeti gerçekleştirildi. Programa Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, Almanya, Güney Kore, Somali, Irak, Japonya, Umman Sultanlığı, Bulgaristan, Romanya, Tayland ve Kenya büyükelçileri, diplomatik misyon temsilcileri, Faslı parlamenterler, üst düzey bürokratlar ve iş insanları katıldı. Programda Ege mutfağı menüsüne dair bilgi verilmesinin ardından Türk şefler Necati Yılmaz ve Osman Sunal tarafından gerçekleştirilen 'kuzu tandır' ikramı gösterisi davetlilerden büyük beğeni topladı.

'TÜRK MUTFAĞI HAFTASI' KATAR'DA ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

Doha Büyükelçiliği ve Doha Yunus Emre Enstitüsünce Türk mutfağının tanıtımının yapıldığı faaliyetler gerçekleştirildi. Enstitünün ev sahipliğinde Şef Serhat Doğramacı'nın katılımıyla 'Ege Mutfağının Püf Noktaları' konulu bir söyleşi düzenlendi. Öte yandan 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında Katara Kültür Köyü'nün ev sahipliğinde yemek atölyesi ve Şef Serhat Doğramacı ile Şef Hamad Alhajri'nin yer alacağı söyleşi gerçekleştirilecek. POLONYA'DA YAPRAK SARMASININ YAPIMI ÖĞRETİLDİ Varşova Büyükelçiliği ile Varşova YEE iş birliğinde Ege mutfağından çeşitli ikramların sunulduğu bir etkinlik gerçekleştirildi. Varşova Büyükelçiliği konutunda düzenlenen etkinliğe Polonya'daki kültür, turizm, gastronomi ve basın temsilcileri, yabancı diplomatlar ve eşleri katıldı. Etkinlikte ayrıca davetliler yaprak sarmasının yapımını öğrendi ve atölye çalışmasına katıldı.

EGE'DEN SENEGAL'E UZANAN EGE MUTFAĞI ŞÖLENİ

Senegal'in başkenti Dakar'da Dakar Büyükelçiliği ve Dakar YEE iş birliğinde düzenlenen programda Şef Yunus Emre Akkor ve ekibi tarafından Ege lezzetlerinin yer aldığı özel bir menü hazırlandı. Dakar Büyükelçiliği'nin ev sahipliği yaptığı etkinliğe Senegal Turizm ve El Sanatları Bakanı Mountaga Diao, yabancı misyon temsilcileri, sanat, siyaset ve spor dünyasından isimler, Türk kurumlarının temsilcileri ile iş insanları katıldı. Ayrıca 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında Dakar Büyükelçiliği ve Dakar YEE tarafından Senegal'de mukim kadın büyükelçilere Türk kahvaltısının tanıtımına yönelik bir gastronomi etkinliği gerçekleştirilecek.

EGE LEZZETLERİ LÜBNAN'IN TELEVİZON KANALINDA TANITILACAK

Beyrut Büyükelçiliği ve Beyrut YEE tarafından Türk mutfağı lezzetlerinin geniş kitlelere tanıtılması amacıyla özel bir etkinlik gerçekleştirilecek. Lübnan'ın ilgiyle takip edilen devlet kanalları arasında yer alan Tele Liban'ın yemek programında Türk mutfağının lezzetleri uygulamalı olarak hazırlanacak. Lübnan'ın meşhur ismi Şef Antoine'nın yemek programında Büyükelçilik Aşçısı Yahya Salha tarafından 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabında yer alan tariflerden İzmir köfte, pilav ve incir uyutması yapılacak.