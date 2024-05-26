İstanbul,Vietnam’da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden milli sporcu Burak Haşhaş, yarı finale kadar yükselerek büyük bir başarı gösterdi. Haşhaş, yarı finalde Güney Koreli rakibi Jun Tae KIM ile karşılaştı. Zorlu geçen mücadelede iyi bir oyun sergileyen 18 yaşındaki Haşhaş, rakibine 50-32 mağlup olarak finale yükselme şansını kaçırsa da turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.
- Spor
Burak Haşhaş, bronz madalya kazandı
İstanbul,Vietnam’da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden milli sporcu Burak Haşhaş, yarı finale kadar yükselerek büyük bir başarı gösterdi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.