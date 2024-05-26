- Spor

Burak Haşhaş, bronz madalya kazandı

İstanbul,Vietnam’da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden milli sporcu Burak Haşhaş, yarı finale kadar yükselerek büyük bir başarı gösterdi.

Burak Haşhaş, bronz madalya kazandı mask

İstanbul,Vietnam’da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden milli sporcu Burak Haşhaş, yarı finale kadar yükselerek büyük bir başarı gösterdi. Haşhaş, yarı finalde Güney Koreli rakibi Jun Tae KIM ile karşılaştı. Zorlu geçen mücadelede iyi bir oyun sergileyen 18 yaşındaki Haşhaş, rakibine 50-32 mağlup olarak finale yükselme şansını kaçırsa da turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

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26 May 2024 - 12:00 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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