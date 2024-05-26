"Deniz kaplumbağalarını beslemek, göçe çıkmalarına engeller"

Deniz kaplumbağalarının yumurtlama döneminin yaklaşmasıyla birlikte kent kıyılarındaki popülasyonu da arttı. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, nesli koruma altındaki deniz kaplumbağalarının beslenmemesi konusunda uyarıda bulundu. Deniz kaplumbağalarının beslenmesinin yeme davranışlarını değiştireceğini kaydeden Prof. Dr. Ayas, “Sahillerimize gelen deniz kaplumbağalarının restoranlar ve küçük ölçekli balıkçılık faaliyetlerinin ardından denize atılan ıskartalarla beslenmesi ve bunun sonucunda davranış değişiklikleri çok temel bir durum. Kentimizde de Çamlıbel Balıkçı Barınağı, balıkçı tekneleri ve küçük ölçekli balıkçıların yoğun olduğu bir yer. Buralardan atılan ürün ve ıskartalar deniz kaplumbağaları tarafından tüketiliyor. Bu, insanlara bağımlı olmasına yol açar. Bunun neticesinde deniz kaplumbağalarının zorunlu göç gibi belli başlı davranışlarından vazgeçtikleri, bütün kışı orada geçirdikleri ve günden güne sayılarının arttığını tespit ettik. 100’ün üzerinde bireyin olduğunu biliyoruz” dedi.

‘KORUMA ÇALIŞMALARINA ZARAR VERİYOR’

Deniz kaplumbağalarının beslenmek için teknelere yaklaşmasının çarpma ve oltaya takılma tehlikesi yarattığını aktaran Prof. Dr. Ayas, “Bu bölgede iyi niyetli besleme faaliyetlerinin yapılmaması için bilgilendirmede bulunduk. Koruma çalışmalarına zarar verdiğini belirttik. Deniz kaplumbağalarının beslenmemesi konusunda olumlu tepkiler aldık. Eğer bu canlıları beslemezsek kışlama göçüne giderler. Doğal beslenme alanlarına gidip orada beslenirler” diye konuştu.